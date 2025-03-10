SHOT: мощные взрывы прогремели над городом Новокуйбышевском Самарской области
Несколько мощных взрывов прогремело над городом Новокуйбышевском Самарской области. По предварительной информации, ВСУ пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, в небе над городом был слышен звук, характерный для беспилотников. Раздался мощный взрыв со стороны местного НПЗ. Предварительно, один из беспилотников ВСУ сбили на подлете к заводу.
Накануне МЧС предупреждало жителей Самарской области об опасности атаки беспилотников.
Ранее сообщалось, что жители Рязани слышали взрывы в районе местного нефтезавода, а также звуки работы ПВО.