SHOT: мощные взрывы прогремели над городом Новокуйбышевском Самарской области

Несколько мощных взрывов прогремело над городом Новокуйбышевском Самарской области. По предварительной информации, ВСУ пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, в небе над городом был слышен звук, характерный для беспилотников. Раздался мощный взрыв со стороны местного НПЗ. Предварительно, один из беспилотников ВСУ сбили на подлете к заводу.

Накануне МЧС предупреждало жителей Самарской области об опасности атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что жители Рязани слышали взрывы в районе местного нефтезавода, а также звуки работы ПВО.