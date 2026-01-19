SHOT: мощные взрывы гремят над Саратовом

сегодня в 03:11

По словам местных жителей, всего было слышно уже более десяти мощных взрывов.

По предварительной информации, уничтожено уже несколько дронов. Кроме того, по словам жителей Энгельса, слышны звуки громких звука сирены.

Ранее сообщалось об угрозе атаки БПЛА.

Как сообщили, в пресс-службе Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Пензы.

