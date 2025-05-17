SHOT: хаски потерялся в московском аэропорту Шереметьево

Собака породы хаски потерялся в столичном аэропорту Шереметьево. В настоящее время волонтеры ищут хозяев собаки или новый дом, сообщает SHOT .

Хаски провел в терминале D всю ночь на пятницу и наутро от стресса начал проявлять агрессию. На опубликованных кадрах видно, как собака лежит на полу в аэропорту. Затем ее ловит мужчина и на поводке выводит из здания.

По словам очевидцев, пса видели с женщиной возле гостиницы, расположенной недалеко от аэропорта. Предположительно, хозяйка бросила питомца и улетела, либо собака сбежала сама.

На место был вызван специалист, который передал животное волонтерам. Сейчас они разыскивают хозяина собаки или новый дом для нее.