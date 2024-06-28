SHOT: экс-преподаватель юридического вуза задержана в Москве за передачу взятки

Ее задержали после прилета в РФ из-за границы. Женщина подозревается в передаче взятки в особо крупном размере, она находилась в федеральном розыске.

По части 5 статьи 291 УК РФ и части 4 статьи 291.1 УК РФ Беляковской может грозить до 15 лет тюрьмы. В отношении экс-преподавателя вуза возбуждено два уголовных дела. Одно возбудили в декабре 2022 года, второе — через год. Причем по первому делу женщину заочно арестовали.

Беляковская является соавтором одного из учебных пособий по административному судопроизводству.