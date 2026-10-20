Шокирующие кадры: двух мужчин унесло в море во время шторма на Кубани

Двух мужчин унесло в море во время шторма в Краснодарском крае. С тех пор их никто не видел. Инцидент засняли на камеру, сообщает телеканал РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как большие волны унесли в море друх мужчин, которые в шторм купались вблизи берега. Их буквально поглотила белая морская пена.

По предварительным данным, на берег они так и не вышли. По данным местных СМИ, мужчины находились в нетрезвом состоянии.

К настоящему моменту официальной информации нет, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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