Шокирующие кадры: двух мужчин унесло в море во время шторма на Кубани
Фото - © Telegram/РЕН ТВ|Новости
Двух мужчин унесло в море во время шторма в Краснодарском крае. С тех пор их никто не видел. Инцидент засняли на камеру, сообщает телеканал РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как большие волны унесли в море друх мужчин, которые в шторм купались вблизи берега. Их буквально поглотила белая морская пена.
По предварительным данным, на берег они так и не вышли. По данным местных СМИ, мужчины находились в нетрезвом состоянии.
К настоящему моменту официальной информации нет, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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