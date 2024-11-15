Школьницы из Подмосковья заявили об изнасиловании из-за ссоры в игре Brawl Stars

Две школьницы из Щелкова обвинили обругавшего их соперника из компьютерной игры Brawl Stars в изнасиловании, а затем признались, что все выдумали, сообщает Baza .

В конце сентября в полицию обратилась женщина, которой дочери 14 и 17 лет рассказали, что их изнасиловал 28-летний мужчина по имени Алекс. Никакой иной информации у нее не было, так как она сначала хотела поговорить с девочками.

Однако когда мама пришла домой и сказала, что написала заявление в полицию, то подростки признались, что так «пошутили».

Они пояснили, что давно играют в Brawl Stars, где познакомились с 28-летним Алексом из Румынии (так игрок представился), они начали общаться. Непристойностей мужчина им никогда не предлагал, но в ходе игры он якобы выругался на девочек, а они на него обиделись, поэтому и выдумали историю об изнасиловании.

Женщина снова пошла в полицию и написала еще одно заявление о том, что девочек никто не трогал. Однако оказалось, что заявление об изнасиловании просто забрать нельзя. Теперь шутницам предстоит пройти судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы. Кроме того, они обязаны сходить на несколько допросов. Только после всех процедур по уголовному делу могут вынести отказ.