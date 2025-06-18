Школьница спела «забери меня с собой» на могиле бойца СВО и попала к полиции

Нижегородская школьница спела «забери меня с собой» на могиле участника СВО

В Нижегородской области школьница пришла к могиле участника СВО и на видео пропела «Забери меня с собой», перефразировав песню Аллы Пугачевой. После публикации ролика к несовершеннолетней и ее семье пришла полиция, сообщает Ni Mash .

Инцидент произошел на кладбище в Борском районе. К могилам пришли несовершеннолетние, среди которых была 13-летняя девочка.

Школьница, снимая себя на видео, громко пела строчку «Забери меня с собой, я приду сквозь злые тучи». Это произошло на могиле военного, погибшего в зоне спецоперации на Украине, утверждает канал.

После того, как видео появилось в Сети, к девочке пришли полицейские. Позже знакомые школьницы заявили, что она извинилась за случившееся перед дядей похороненного участника СВО.