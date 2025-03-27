Школьница из Уваровки спасла мальчика, провалившегося под лед

Десятиклассница Света Сергеенкова спасла восьмилетнего мальчика, который провалился под лед в Можайском округе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Света Сергеенкова возвращалась от репетитора, когда услышала крик на пруду. Девушка увидела, что в водоеме мальчик по пояс провалился под тонкий лед.

Светлана нашла палку, закинула один конец мальчику и вытащила его, проводив затем до дома.

Родители мальчика выразили Свете свою благодарность, а 31-го марта на традиционной школьной линейке ее наградят за смелость и умение действовать в сложной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.