Школьники в Москве избили одноклассницу до сотрясения мозга за кражу сигареты

В московском Бибиреве ученики школы № 1412 избили 13-летнюю одноклассницу. Медики диагностировали у пострадавшей девочки сотрясение мозга. Столичный Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, сообщает «Осторожно, новости» .

Предварительно известно, что конфликт между подростками произошел 15 апреля. По словам матери пострадавшей девочки, одноклассники обвинили ее дочь в краже сигареты, после чего избили до сотрясения мозга. По словам женщины, ее ребенок не курит.

«Вытащили Лизу (имя изменено — ред.) на улицу, растормошили ее рюкзак, поставили на колени, заставили извиняться, а потом избили», — рассказала мать потерпевшей.

Во время избиения подростки разбили девочке очки, из-за этого ее лицо оказалось в порезах. По словам женщины, СК начал проверку по факту случившегося, а она ищет для дочери новую школу.