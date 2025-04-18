Школьники в Москве избили одноклассницу до сотрясения мозга за кражу сигареты
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В московском Бибиреве ученики школы № 1412 избили 13-летнюю одноклассницу. Медики диагностировали у пострадавшей девочки сотрясение мозга. Столичный Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, сообщает «Осторожно, новости».
Предварительно известно, что конфликт между подростками произошел 15 апреля. По словам матери пострадавшей девочки, одноклассники обвинили ее дочь в краже сигареты, после чего избили до сотрясения мозга. По словам женщины, ее ребенок не курит.
«Вытащили Лизу (имя изменено — ред.) на улицу, растормошили ее рюкзак, поставили на колени, заставили извиняться, а потом избили», — рассказала мать потерпевшей.
Во время избиения подростки разбили девочке очки, из-за этого ее лицо оказалось в порезах. По словам женщины, СК начал проверку по факту случившегося, а она ищет для дочери новую школу.