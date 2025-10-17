Школьники в Арзамасе слегли с острой кишечной инфекцией

сегодня в 17:14

Уголовное дело возбудили по факту отравления детей в школе Арзамаса «Созвездие»

По факту жалоб на плохое самочувствие учеников одной из арзамасских школ возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

В данный момент ведется допрос свидетелей, включая администрацию и сотрудников учебного заведения. Будут исследованы документы, касающиеся организации питания в школьной столовой. Кроме того, устанавливается точное число лиц, чье здоровье пострадало.

«Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка», — отмечается в сообщении.

У ряда учащихся школы «Созвездие» в городе Арзамас была обнаружена острая кишечная инфекция. Образовательное учреждение временно закрыто на карантин, а ученики переведены на дистанционный формат обучения.

