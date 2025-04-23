Школьники, ушедшие 18 лет назад с «режиссером из Москвы», могут быть убиты

Четвероклассники Валя Корик и Паша Матросов, которые пропали 18 лет назад в Псковской области, вероятнее всего убиты, сообщает SHOT .

Следствие сейчас рассматривает версию о похищении детей маньяком. Ребята могли находиться у него несколько лет в сексуальном рабстве, а затем их убили.

Дети учились в 4 «Б» школы №9 города Великие Луки. 29 января 2007 года они возвращались домой, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Он представился «режиссером из Москвы» и предложил ребятам сняться в кино, но сначала нужно было пройти пробы. Вместе с одноклассниками была еще одна девочка – Катя Савицкая. Она заподозрила неладное и сказала, что торопится на занятие в музыкальную школу. Двое детей ушли с незнакомцем в сторону школы, а третья девочка отправилась домой. С тех пор ушедших Корик и Матросова не видели.

Поиски школьников все еще продолжаются. Но мама Паши смирилась с его смертью, а мама Вали верит, что ее дочь жива.

Мама пропавшей девочки рассказала, что раз в полгода ее уведомляют о продолжении следствия по делу детей. Последний раз она приходила к следователям, когда они делали фотороботы пропавших детей, но в их взрослом облике, сегодня им было бы по 29 лет.

Мама Вали поделилась, что примерно год назад она обращалась к экстрасенсу, которая «увидела», что девочка якобы «находится в другой стране, в горах, среди темнокожих людей», из-за стресса ее дочь потеряла память, при этом она помнит только маму. По снимку Паши экстрасенс сказала, что мальчик мертв.

Экс-следователь, участвовавший в расследовании дела о пропавших детях, считает, что версия о сексуальном рабстве и смерти ребят правдоподобна. По его мнению, следует вернуться к началу следствия, так как в разработке тогда была эта линия.

С момента похищения детей прошло 18 лет, но подозреваемого в преступлении все еще нет. В рамках дела составлялся только фоторобот, он висит в международном розыске. Искать похитителя силовики пытались во многих регионах РФ, но безуспешно.