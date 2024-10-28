Школьники подожгли 9-летнего мальчика на детской площадке в Солнечногорске

Днем 27 октября в одном из СНТ подмосковного Солнечногорского городского округа группа школьников на детской площадке подожгла 9-летнего мальчика, предварительно убедив его, что создали не обжигающий огонь, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно установлено, что школьники в возрасте от 11 до 12 лет посмотрели в Сети ролики, как создать смесь, способную гореть, но при этом не обжигать и не согревать. Всех необходимых ингредиентов у детей не было, поэтому они использовали обычный спирт.

Школьники хотели повторить фокус с холодным огнем. Они пришли на детскую площадку, где убедили девятилетнего мальчика, что огонь не вызовет ожогов. После этого они облили пострадавшему кисти рук и щиколотку, затем подожгли. Жидкость мгновенно воспламенилась и причинила вред здоровью ребенка.

Мальчика увезли в больницу с серьезными ожогами. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Родители пострадавшего мальчика намерены добиваться справедливости, они хотят получить моральную компенсацию за причиненный ущерб.