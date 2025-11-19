Школьника с канистрой бензина задержали в Одинцове

Несовершеннолетнего парня с бензином задержали в Одинцове в Московской области. Он, предположительно, собирался поджечь кинотеатр по заказу мошенников из Украины, сообщает Mash .

Аферисты заявили 16-летнему школьнику, что работают в спецслужбах. Сначала они заставили его сжечь военторг на Можайском шоссе (ущерб оценивают в 35 млн рублей), затем релейный шкаф. После этого молодому человеку нужно было устроить поджог в кинотеатре «Юность» в Московской области.

От подростка требовали устроить поджог во время сеанса детского фильма «Яга на нашу голову».

Сотрудники ФСБ своевременно задержали подростка. При себе у него была канистра с бензином. В отношении парня возбудили уголовное дело о теракте и отправили в СИЗО.

На опубликованной записи молодой человек, предположительно, поджег военторг. Что конкретно он сделал, на записи не видно. Однако после этого молодой человек достал смартфон, снял случившееся на него и убежал из магазина. За ним вышла продавщица. После этого помещение начало гореть.

