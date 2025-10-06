Школьник из ракетницы выстрелил в лицо сверстнику в ТЦ Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в торговом центре «Норд» школьник совершил нападение на ровесника, применив сигнальную ракетницу. Момент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что конфликт произошел между 15-летним мальчиком, который пришел в торговый центр с ракетницей, и его сверстником. В ходе ссоры юноша достал устройство «Сигнал охотника» и произвел выстрел в лицо оппоненту. Все произошло в зоне фудкорта.

На опубликованных кадрах видно, что, после того как подросток выстрелил в лицо сверстнику, люди за соседними столиками начали оборачиваться, затем поспешили на помощь к раненому. Известно, что пострадавший получил травму скулы, ему оказывают медицинскую помощь.

В отношении 15-летнего агрессора уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Ему может грозить тюремный срок до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

