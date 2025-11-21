Шестилетняя девочка умерла после визита к стоматологу

Депздрав испанской Валенсии начал расследование обстоятельств смерти шестилетней девочки, которая скончалась после посещения частной стоматологической клиники «Мирейя» в городе Альсира. Известно, что еще один четырехлетний ребенок так же был госпитализирован в критическом состоянии после посещения этой больницы, сообщает El Pais .

Трагедия произошла днем 20 ноября. Шестилетняя жительница Альсиры поступила в отделение неотложной помощи больницы с остановкой сердца и дыхания. Медики безуспешно пытались ее реанимировать и констатировали «судебную смерть». Согласно отчету заведующего отделением, ранее тем же утром она проходила лечение в клинике «Мирейя».

Всего за полтора часа до этого в ту же больницу была доставлена другая четырехлетняя девочка. У нее наблюдались лихорадка, рвота и сонливость, и она так же проходила лечение в той же клинике в первой половине дня. Сейчас она госпитализирована в клиническую больницу Валенсии.

Владелица клиники Мирейя В. в интервью местным журналистам заявила, что потрясена произошедшим. По ее словам, погибшей девочке должны были удалить молочные зубы и поставить пломбу.

«Это была не операция, мы поставили девочке капельницу, чтобы она расслабилась, и она ушла отсюда совершенно здоровой. После этого ей стало плохо, и мы не знаем, что могло случиться», — заявила Мирейя В.

Сейчас специалисты изучают партию препарата, который вводили девочкам.

По данным регионального Минздрава, работа клиники была превентивно приостановлена инспекционной службой 21 ноября. Суд № 5 Альсиры также возбудил дело по факту произошедшего.