Шесть студентов МГУ попали в больницу с кишечной инфекцией
После обнаружения случаев кишечной инфекции среди студентов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование, сообщает «Царьград».
По информации, предоставленной Московским управлением Роспотребнадзора, поводом для расследования стали многочисленные сообщения о заболевании студентов МГУ кишечной инфекцией.
Столичный департамент здравоохранения сообщил, что в четверг вечером госпитализировали четырех студентов. В течение последующего часа еще двое учащихся были доставлены в медицинские учреждения. Общим для всех заболевших было то, что они питались в университетской столовой, расположенной по адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 3.
В рамках расследования сотрудники Роспотребнадзора начали проверять столовую. Для проведения лабораторных исследований ее временно опечатают. Дополнительно эксперты проверят условия проживания студентов в общежитии МГУ, находящемся по адресу: Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 11.