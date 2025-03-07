Шесть студентов МГУ попали в больницу с кишечной инфекцией

После обнаружения случаев кишечной инфекции среди студентов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование, сообщает «Царьград» .

По информации, предоставленной Московским управлением Роспотребнадзора, поводом для расследования стали многочисленные сообщения о заболевании студентов МГУ кишечной инфекцией.

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что в четверг вечером госпитализировали четырех студентов. В течение последующего часа еще двое учащихся были доставлены в медицинские учреждения. Общим для всех заболевших было то, что они питались в университетской столовой, расположенной по адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 3.

В рамках расследования сотрудники Роспотребнадзора начали проверять столовую. Для проведения лабораторных исследований ее временно опечатают. Дополнительно эксперты проверят условия проживания студентов в общежитии МГУ, находящемся по адресу: Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 11.