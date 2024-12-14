Шесть ДТП с участием 13 авто произошли в Москве на трассе М-4 «Дон»
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
В районе Домодедова на участке трассы М-4 «Дон» с 33 по 36 км произошли шесть аварий с участием 13 автомобилей, в том числе грузовиков и пассажирских автобусов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«В результате ДТП пострадавших нет. Движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено. Организован объезд по Каширскому шоссе», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Все обстоятельства шести аварий устанавливаются.
Очевидцы последствий массового ДТП делятся в Сети видео. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что в одной из шести аварий синюю легковушку практически полностью смяло грузовиком и автобусом с двух сторон.