Шесть ДТП с участием 13 авто произошли в Москве на трассе М-4 «Дон» Происшествия сегодня в 12:11 Фото - © ГУ МВД России по Московской области

В районе Домодедова на участке трассы М-4 «Дон» с 33 по 36 км произошли шесть аварий с участием 13 автомобилей, в том числе грузовиков и пассажирских автобусов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.