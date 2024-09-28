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Шесть человек пострадали в крупном ДТП на трассе М-5 Екатеринбург — Челябинск

Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на федеральной трассе М-5 Екатеринбург — Челябинск. Пострадавших госпитализировали в медучреждение, сообщает «ФедералПресс» .

ДТП произошло в субботу утром на 138-м км около Сысертского района. Микроавтобус Toyota столкнулся с грузовиком Isuzu. В результате удара микроавтобус загорелся.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля марки Toyota ехал в сторону Челябинска и, не соблюдая дистанцию, столкнулся с грузовиком Isuzu. В результате ДТП пострадал 23-летний водитель микроавтобуса и 5 его пассажиров. Пострадавших госпитализировали в больницу Екатеринбурга.

Водитель грузового автомобиля при столкновении не пострадал. Мужчина перевозил продукты из поселка Рефтинский в Челябинск.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.