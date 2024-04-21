Шесть человек погибли в ДТП в Луганской области

Фото - © В автокатастрофе под Луганском погибли шесть человек/ РИА Новости

В автокатастрофе под Луганском погибли шесть человек

В Луганской области в лобовом ДТП погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.

В результате лобового столкновения на трассе Луганск-Лисичанск водитель Mitsubishi Pajero выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с УАЗом.

В результате ДТП шесть человек погибли, один тяжёлом состоянии госпитализирован, цитирует агентство пресс-службу прокуратуры Славяносербского района республики.

Уточняется, что на место происшествия выехал представитель ведомства.