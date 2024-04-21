Шесть человек погибли в ДТП в Луганской области
В автокатастрофе под Луганском погибли шесть человек
Фото - © В автокатастрофе под Луганском погибли шесть человек/РИА Новости
В Луганской области в лобовом ДТП погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.
В результате лобового столкновения на трассе Луганск-Лисичанск водитель Mitsubishi Pajero выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с УАЗом.
В результате ДТП шесть человек погибли, один тяжёлом состоянии госпитализирован, цитирует агентство пресс-службу прокуратуры Славяносербского района республики.
Уточняется, что на место происшествия выехал представитель ведомства.