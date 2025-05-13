Схемы по бонусам: в Подмосковье братья придумали новый тип мошенничества

В подмосковной Коломне задержаны братья, которые за неделю оформили заказы в онлайн-магазине на 100 млн рублей, потратили баллы на технику и затем все отменили, сообщает «Царьград» .

Мошенническая схема позволила преступникам получить бонусы на 5 млн рублей. Идею выдвинул один из братьев, а затем привлек и второго. Незаконную деятельность удалось выявить и остановить сотрудникам управления по борьбе с коррупцией областного главка МВД РФ.

По данным следствия, за неделю злоумышленники оформили в онлайн-магазине строительных материалов заказы на более чем 100 млн рублей, а бонусы использовали для приобретения компьютерной техники. После получения товаров они отменяли заказы, но бонусы уже успевали начисляться. Общий ущерб превысил 5 млн рублей.

В результате в полиции установили личности подозреваемых, их задержали в Коломне при помощи сотрудников Росгвардии. В их домах провели обыски. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.