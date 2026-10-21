Схема на 70 млн: 40 т камчатского краба нелегально вывезли из РФ в Азию

Транспортная полиция Владивостока раскрыла схему контрабанды на более чем 70 млн рублей в результате которой из России в страны Восточной Азии вывезли почти 40 тонн камчатского краба, сообщает «МВД Медиа» .

Жительница Приморского края работала на предприятии рыбной отрасли и по совместительству в ветстанции по борьбе с болезнями животных. Она воспользовалась своим положением и решила обогатиться.

Женщина вступила в сговор с сотрудниками компании морского рыболовства, которая имела права на вылов, но не экспорт. Подозреваемая подделала документы, чтобы вывезти камчатского краба в Азию.

Ее задержали и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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