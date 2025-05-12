Шейхи массово убивают краснокнижных журавлей из России

В Саудовской Аравии состоятельные мужчины массово истребляют краснокнижных журавлей-красавок, прилетающих из России на зимовку. Шейхи специально заманивают птиц и убивают их, после чего хвастаются «трофеями» в соцсетях, сообщает Mash со ссылкой расследование и научную статью сотрудника заповедника «Черная земля» Антона Абушина.

В 1990-е годы на Астраханском правобережье, Волгоградском и Саратовском левобережье фиксировалось около 40 000 краснокнижных журавлей, однако прошлой осенью их численность сократилась до 3 тысяч. Оказалось, что массовой гибели птиц способствовали саудовские браконьеры.

Сотрудник заповедника Абушин решил изучить эту тему детальнее и провел собственное расследование. Он сделал выборку за 12 лет, изучил десятки аккаунтов охотников и около 40 000 публикаций. В итоге Абушин выяснил, что ежегодно ближневосточные браконьеры убивают минимум по 100 краснокнижных журавлей — в сумме они истребили 1265 красавок и 188 серых журавлей.

После публикации россиянином научной статьи про отстрел птиц саудовская экополиция нашла подозреваемых в отстреле редких животных. Они задержаны.