«Шариатский патруль» из подростков в Москве критикует сверстников за внешность

Московские подростки стали получать ряд замечаний относительно внешнего вида от «шариатского патруля». Группа несовершеннолетних ребят подходит к сверстникам и уточняет, почему те носят кроссовки на высокой подошве или длинные волосы, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

На опубликованных кадрах видно, как парни подходят к сверстникам, указывают на некоторые детали их образов и уточняют, почему те позволили себе выйти на улицу в таком виде и как относятся к неформалам.

«Я не отношу себя к неформалам», — ответил один из подростков с пирсингом на лице и длинными волосами.

Несовершеннолетний «шарианский патруль» ходит по московским улицам и критикует других детей за длину волос, кроссовки и пирсинг.