Шапкин: 53 пожара зафиксировали в лесах Подмосковья с 1 апреля

Всего с начала пожароопасного сезона, с 1 апреля 2024 года, на землях лесного фонда Московской области возникло 53 лесных пожара, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Как показала статистика прошлых лет, основными причинами лесных пожаров остаются нарушения правил пожарной безопасности жителями, а также неосторожное обращение с огнем», — сказал Шапкин.

Он уточнил, что причиной пожара могут стать стеклянные или пластиковые бутылки и даже осколок стекла, брошенные в лесу. В связи с этим большое значение имеют профилактические меры.

«Будьте осторожны при обращении с огнем! При проведении пикников убедитесь, что огонь находится на безопасном расстоянии от сухой растительности и деревьев. Всегда имейте под рукой огнетушитель или ведро с водой для тушения возможных искр. Помните, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы и предотвращение лесных пожаров», — подчеркнул парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«(Жаркое лето — ред.) хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии», — сказал Воробьев.