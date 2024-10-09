Сгоревшие павильоны и много дыма: появилось видео пожара на рынке в Ногинске
Появилось видео крупного пожара на рынке в Ногинске
Telegram-канал «МК: срочные новости» разместил видео с места крупного пожара на рынке в подмосковном Ногинске.
В видеоролике показаны полностью выгоревшие торговые павильоны, языки пламени и очень много дыма. За пожаром наблюдают прохожие.
Возгорание на рынке началось с одной палатки, а потом быстро распространилось.
На месте ЧП трудятся пожарные.
Как отметили в пресс-службе подмосковной прокуратуры, специалисты взяли на контроль установление обстоятельств происшествия. Причину пожара скажут после завершения экспертизы.
О пострадавших не сообщалось.