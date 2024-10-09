Сгоревшие павильоны и много дыма: появилось видео пожара на рынке в Ногинске

сегодня в 16:32

Появилось видео крупного пожара на рынке в Ногинске

Telegram-канал «МК: срочные новости» разместил видео с места крупного пожара на рынке в подмосковном Ногинске.

В видеоролике показаны полностью выгоревшие торговые павильоны, языки пламени и очень много дыма. За пожаром наблюдают прохожие.

Возгорание на рынке началось с одной палатки, а потом быстро распространилось.

На месте ЧП трудятся пожарные.

Как отметили в пресс-службе подмосковной прокуратуры, специалисты взяли на контроль установление обстоятельств происшествия. Причину пожара скажут после завершения экспертизы.

О пострадавших не сообщалось.