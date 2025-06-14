Сгоревшие авто и остовы домов: фото разгромленных городов Израиля

сегодня в 10:11

SHOT опубликовал снимки и видео из израильских городов, которые пострадали после иранского ракетного удара.

Так, в городе Ришон-ле-Цион десятки уничтоженных жилых домов и машин. Авто сгорели полностью, дома обрушены, всюду валяются обломки. Минимум два человека в городе погибли.

На видео из города Рамат-Ган показаны сгоревшие автомобили, дома, у которых остались только остовы.

По данным The Jerusalem Post, в результате ударов Ирана уже до четырех человек выросло количество погибших в Израиле.

Израиль начал операцию против Ирана ночью 13 июня. В ответ Иран нанес удары ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.