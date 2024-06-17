Сгорел на работе: в петербургской «Ленте» вспыхнул 24-летний сварщик

Сварщик едва не сгорел на работе в «Ленте» в Петербурге

В Санкт-Петербурге случилось ЧП в местном гипермаркете сети «Лента». В магазине трудился сварщик, который по неизвестным причинам загорелся прямо во время работы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.