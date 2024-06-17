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Сгорел на работе: в петербургской «Ленте» вспыхнул 24-летний сварщик

Сварщик едва не сгорел на работе в «Ленте» в Петербурге
Происшествия

Фото - © Unsplash.com

В Санкт-Петербурге случилось ЧП в местном гипермаркете сети «Лента». В магазине трудился сварщик, который по неизвестным причинам загорелся прямо во время работы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 16 июня в гипермаркете на улице Шереметьевской.

Сварщик получил термический ожог и находился в тяжелом, шоковом состоянии, рассказали в силовых структурах.

Пострадавшему работнику 24 года. Молодой сварщик получил ожог плеч и груди 2-3 степени. Один из свидетелей случившегося заявил, что на одежде специалиста вспыхнула обезжиривающая жидкость.