Сети общепита в Петербурге выяснят, откуда в их шаверме взялась кишечная палочка

Специалисты Роскачества проверили качество шавермы от 10 известных ресторанов быстрого питания, работающих в Санкт-Петербурге. Во всей исследуемой продукции выявили золотистый стафилококк и кишечную палочку, сообщает «Царьград» .

Сотрудники ведомства изучили шаверму от известных брендов, работающих в Петербурге — «Шаверлэнд», «Vлаваше», «Токио-City», «Кафе Кебаб» и других. На каждой точке в продукции находили опасные бактерии: патогенные организмы, стафилококк и кишечную палочку.

«Две главные проблемы — наличие опасных бактерий и отсутствие маркировки — по-прежнему остаются нерешенными», — отметили в Роскачестве.

Получив результаты исследования, представители точек общепита пообещали провести внутренние расследования. Сети ресторанов быстрого питания, не прошедшие проверку Роскачества, уже подали заявки на повторное исследование своей шавермы.