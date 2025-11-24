Сервис по прокату элитных авто в Подмосковье обвинили в мошенничестве

Девушка Маргарита обвинила в мошенничестве сервис по прокату элитных авто в Московской области. История началась в ноябре 2023 года, сообщает Baza .

Тогда она купила за 43 тыс. рублей сертификат на аренду спорткаров, а также трек-сессии у подмосковной фирмы. В соответствии с соглашением, Маргарита имела право взять машину Lamborghini в сезоне с апреля по октябрь. На ней девушка должна была проехать по трассе Moscow Raceway.

Однако летом 2024 года машины оказались в ремонте. Маргарите предложили продлить сертификат или вернуть средства. Она выбрала первый вариант.

Но в 2025 году сотрудники фирмы сказали, что автомобили списали. Маргарите предложили доплатить 22 тыс. рублей для аренды новых спорткаров или же продлить сертификат.

Женщина потребовала вернуть деньги. Но их так и не выплатили.

С подобной проблемой столкнулась иная клиентка фирмы Валерия. Она приобрела сертификат для супруга. Поездка должна была пройти в Сочи, но у семьи не получилось туда приехать.

Компания предложила организовать поездку в Москве. За сутки до мероприятия фирма отменила трек-сессию из-за технических неполадок.

Сотрудники компании долго отвечали на сообщения. Через некоторое время они и вовсе перестали выходить на связь.

Из-за увеличения количества негативных отзывов о фирме, ее упоминания исчезли с некоторых платформ. Часть недовольных покупателей написали заявления в полицию.

