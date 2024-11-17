Серийного убийцу Сафаряна поймали в Астрахани

В Астрахани задержан серийный душитель женщин Ваган Сафарян, который убивал своих жертв в 1990-х годах с целью финансовой наживы, пишет SHOT .

Примечательно, что Сафарян вышел на свободу относительно недавно — в 2023 году. Он отбывал наказание за убийство женщины, которое удалось доказать в 2004 году. Тогда суд приговорил его к 19 годам строгого режима.

За время отбывания наказания убийца делал все возможное, чтобы быстрее выйти на свободу: участвовал в спортивных соревнованиях, хорошо себя вел и в итоге получил восемь поощрений. Этого хватило, чтобы выйти на свободу раньше времени.

Однако задержаться на воле Сафаряну не удалось. Пока он искал для себя возлюбленную, следователи сумели доказать его вину в двойном убийстве 1998 года. Тогда, по материалам следствия, мужчина ворвался в дом, где задушил мать и дочь, после чего забрал у них 45 тысяч рублей.

Таким образом, Сафарян стал серийным убийцей. В настоящее время он под стражей. Ему вменяют преступление, предусмотренное статьей «Убийство двух и более лиц».