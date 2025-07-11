Сергей Мужальских навестил пострадавших в ДТП в Ступине

8 июля на трассе Старая Ситня — Лермонтово пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся. В салоне автобуса находились люди, которым требовалась помощь. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских навестил пострадавших в больнице, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с заместителем Еленой Генераловой, главным врачом Ступинской клинической больницы Ольгой Гребневой и благочинным округа Евгением Ряполовым навестил пострадавших в ДТП.

Гости пообщались с пациентами, передали гостинцы и пожелали скорейшего выздоровления.

Госпитализированы 6 человек. Пациентка, находящаяся в тяжелом состоянии, транспортирована в Подольск.

«Часть людей после обследования, которым не требовалось лечение, отпущены домой. Пострадали 6 человек. Женщину, находящуюся в тяжелом состоянии, транспортировали в больницу города Подольск. 5 пострадавших с различными степенями тяжести находятся в стационаре. Навестил пациентов. Пообщался с врачами — всё, что необходимо для лечения и реабилитации, есть. Надеюсь, что все пациенты в скором времени будут выписаны домой», — прокомментировал Сергей Мужальских.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.