Серьезный перелом: пассажир выкинул проводницу из поезда за запрет перекура

Мужчина вытолкнул проводницу из вагона, и она сломала позвоночник. Инцидент случился в поезде №149/150, идущем из Челябинска в Санкт-Петербург, сообщает сообщество ВК «1520. Все о железной дороге» .

Проводницу вытолкнули во время стоянки на станции Поназырево в одноименном ПГТ в Костромской области. До этого между мужчиной и проводницей произошел конфликт из-за того, что та не выпустила его из вагона на перекур при стоянке поезда.

Последняя должна быть меньше двух минут. Также на остановке не было платформы.

На опубликованной записи поезд стоит с открытой дверью. Мужчина подходит и выталкивает проводницу на камни. Затем он закрывает дверь в вагон и уходит.

