Сердце встало: фастфуд-диета убила известного фитнес-блогера из Оренбурга

Популярный блогер из Оренбурга Дмитрий Нуянзин скончался после марафона с резким набором веса. 30-летний мужчина ел только фастфуд, а затем у него остановилось сердце, сообщает Baza .

Нуянзин решил прорекламировать свой новогодний курс похудения. Он собирался резко набрать вес и так же быстро похудеть. За неделю до трагедии он опубликовал ролик, в котором признался, что весит уже 103 кг.

Подписчикам, которые при весе более 100 кг смогут сбросить не менее 10% массы, блогер обещал выплатить по 10 тыс. рублей. Опыт проведения подобных марафонов у спортсмена уже был.

Накануне марафона Нуянзин отменил тренировки — он почувствовал себя плохо и собирался пойти к врачу. Но к медикам он так и не попал — блогер умер во сне от остановки сердца.

