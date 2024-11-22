Сепаратистский «Форум свободных государств постРоссии»* признан террористическим

Верховный суд РФ признал террористической организацией движение «Форум свободных государств постРоссии»*, члены которого призывали свергнуть российскую власть и воевать на стороне Украины. Террористическими также признаны 172 структурных подразделения «Форума»*, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Лидеры национал-сепаратистских движений» в 2022 году объединились в движение «Форум свободных государств постРоссии»*. Своей целью они ставили расчленение России на мелкие государства, которыми управляли бы недружественные страны, заявили в ведомстве.

Руководители «Форума»* также призывали совершать теракты и диверсии в Росиии и воевать на стороне Украины. За свои действия они получали деньги от западных спонсоров, добавили в Генпрокуратуре.

Первые лица «Форума свободных государств постРоссии»* скрываются за пределами России.

*Организация признана террористической и запрещена в России