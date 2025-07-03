Семью из Подмосковья поразило током на пирсе в турецком Кемере

Семью из Подмосковья поразило током на пирсе в отеле в турецком Кемере. Девятилетняя девочка оказалась обездвижена и свалилась в море, за ней прыгнул в воду отец, сообщает SHOT .

Дмитрий, Виктория и их дочь 29 июня заселились в один из 5-звездочных отелей Кемера. 10 суток отдыха стоили 350 тыс. рублей.

В первый же вечер начался шторм, море сильно волновалось. Семья решила пойти на пирс. Там ребенок взялся за канат-ограждение, в этот момент его ударило током.

У девочки не было возможности разжать руку. Она упала в воду. Первым за дочкой бросился отец.

Он тоже дотронулся до каната и получил сильный удар током. Виктория отметила, что муж громко кричал, сначала он не мог убрать руку от каната и прыгнуть за дочкой.

Супруга решила помочь семье, но повторила участь главы семейства. Через некоторое время Дмитрию удалось отцепиться и спасти дочь — было не очень глубоко.

Девочку госпитализировали. У нее и отца сильные ушибы.

Потом стало известно, что внутри каната находился провод от фонаря. Компенсировать вред в отеле отказались, но предложили пожить бесплатно еще неделю.