Семья в Благовещенске отбилась от нападения подростков. Теперь ей грозит наказание

Супругов из Благовещенска могут привлечь за самооборону после драки с юношами

Семья из Благовещенска, отразившая нападение группы подростков, теперь сама может понести наказание за превышение пределов самообороны. Об этом заявила супруга пострадавшего мужчины Мария, пишет Газета.ru .

Конфликт с юношами начался после того, как муж Марии сделал замечание из-за шумной вечеринки в квартире у соседа снизу. На следующий день друзья подростков пришли к супругам, которые возмутились громким праздником их товарищей.

Сперва молодые люди забросили в квартиру семьи дымовую шашку и атаковали перцовым спреем их собаку, утрвеждает Мария.

«Они спросили: „Вы хозяин квартиры?“. Муж сказал, что да, и тогда они (распылили — ред.) два перцовых баллончика ему в глаза. Они накинулись всемером на него, он начал им отпор давать», — заявила женщина.

В итоге шестеро нападавших убежали, а одного муж Марии смог задержать.

При конфликте пострадали сама Мария, ее супруг и их собака. У женщины ухудшилось зрение, она не может пошевелить правой рукой. Мужу диагностировали химический ожог глаз и множественные гематомы на лице.

Однако теперь полиция предупредила супругов, что им самим может грозить наказание за избиение одного из нападавших, утверждает женщина. Им дали понять, что степень тяжести нанесенных несовершеннолетнему побоев определит, будут ли на них возбуждены уголовные дела.

Дело пока не возбуждено — ожидается медзаключение о состоянии подростка. Ему как несовершеннолетнему грозит лишь штраф или исправительные работы, в то время как супруги рискуют оказаться под уголовным преследованием.