сегодня в 13:50

Семья с ребенком отравились искусственным туманом в театре в Москве

Инцидент произошел во время спектакля в театре, расположенном на Бауманской улице. Родители и их ребенок почувствовали себя плохо из-за распыления искусственного тумана в зрительном зале.

Прибывшие медики предварительно установили у пострадавших признаки химического отравления. Другие зрители пока не сообщали о каких-либо проблемах, связанных с туманом.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.