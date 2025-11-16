Семья с ребенком отравились искусственным туманом в театре в Москве
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
В Московском театре детской эстрады зафиксирован случай отравления семьи, предположительно, из-за использования искусственного тумана. Зрителям представления стало плохо из-за резкого запаха, сообщает Mash.
Инцидент произошел во время спектакля в театре, расположенном на Бауманской улице. Родители и их ребенок почувствовали себя плохо из-за распыления искусственного тумана в зрительном зале.
Прибывшие медики предварительно установили у пострадавших признаки химического отравления. Другие зрители пока не сообщали о каких-либо проблемах, связанных с туманом.
В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.
