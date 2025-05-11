Семимесячный малыш сутки умирал на глазах родителей в Приморье

В поселке Дунай Приморского края молодые родители сутки пытались спасти умирающего семимесячного сына, но так и не смогли добиться своевременной помощи от местных врачей. Медики не торопились осматривать малыша, который начал синеть в больнице и в итоге умер в машине скорой помощи, сообщает kp.ru .

Родители мальчика Олег и Владислава Ивановы заметили, что 20 февраля 2025 года после дневного сна их сын стал отказываться от еды. Мать и отец попытались покормить ребенка через шприц, но ничего не получилось. В итоге они поехали в больницу, где до вечера ждали педиатра, а когда врач пришел, то отругал семью за визит в медучреждения. По словам специалиста, у мальчика была ротовирусная инфекция и лечить его нужно было отпаиванием водой.

В итоге мать собрала сына и вместе с ним поехала в Находку.

«В больнице нам поставили капельницу глюкозы, после чего ребенок начал тяжело дышать, а живот стал твердым. Тогда нас отправили на рентген, и до пяти утра мы прождали хирурга с операции. Он пришел, принял всех, а ребенка в критическом состоянии в последнюю очередь», — поделилась болезненными воспоминаниями мать мальчика.

Позднее выяснилось, что у мальчика случился заворот тонкой кишки, острый перитонит. Ребенка на скорой помощи повезли во Владивосток, но доехать до города не успели, он скончался на руках врачей. Теперь убитые горем родители намерены добиваться справедливого наказания для медиков, которые не оказали помощь их ребенку.