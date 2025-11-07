Семьи из США подали иски к OpenAI после самоубийств пользователей ChatGPT

4 человека в США и Канаде совершили суицид после общения с ChatGPT

Семьи из США и Канады подали семь исков против OpenAI, заявив, что их родственники совершили самоубийство после общения с ChatGPT, сообщает Сноб .

Семьи из США и Канады обратились в суды Калифорнии с семью исками к компании OpenAI. В заявлениях утверждается, что их близкие совершили самоубийство или получили серьезные психологические травмы после длительных диалогов с чат-ботом ChatGPT.

Согласно материалам дела, четыре человека покончили с собой после общения с ChatGPT, еще трое испытали тяжелые психологические последствия. Истцы обвинили OpenAI в подстрекательстве к суициду и потребовали денежной компенсации, а также изменений в работе чат-бота. В частности, они предложили автоматически прекращать беседу при обсуждении способов совершения самоубийства.

OpenAI разработала ChatGPT, который стал широко известен после запуска в ноябре 2022 года. За первую неделю чат-бот привлек миллион пользователей. Одним из соучредителей компании был Илон Маск, который позже прекратил сотрудничество с OpenAI.

