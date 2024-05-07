Семейная ссора из-за Трампа и Байдена закончилась убийством девушки в Мытищах

В июле 2021 года стало известно о пропаже главы Международного проектного центра Финансового университета при Правительстве РФ Галины Климовой. Тело 27-летней девушки нашли в Мытищах. Оказалось, что ее убил родной брат из-за ссоры по поводу правления Джо Байдена и Дональда Трампа, сообщает kp.ru .

Брат Климовой Вячеслав старше ее на 13 лет. Оба успешны, учились в США. Она в Брауновском университете, он — в Университете Карнеги-Меллона. Брат с детства опекал сестру и помогал правоохранительным органам искать ее после пропажи.

Вячеслав заявлял, что Галина отправилась в парк «Лосиный остров» посмотреть на кабанов, однако показания лесника говорят об обратном — якобы мужчина поругался с сестрой. Следователи принялись изучать записи с камер наблюдения. Тогда Климов решил во всем сознаться.

«Когда мы дошли, я схватил ее. Уронил на землю и держал две-три минуты, пока она не прекратила двигаться», — рассказывал мужчина.

При этом он признавался, что не хотел убивать сестру, а находился в состоянии аффекта. После совершения преступления Климов достал из кармана Галины вещи и выбросил их в болото.

Оказалось, что семейная ссора произошла из-за того, что брат поддерживал Трампа, а сестра — Байдена. Когда у Вячеслава закончились аргументы, он накинулся на сестру и задушил ее. Со временем брат все же отказался от своего признания. Однако на днях суд приговорил Климова к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Свою вину он так и не признал.