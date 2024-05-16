Семье из Челябинска по ошибке отправили труп канадца вместо их отца

На Кубе примерно в одно время скончались россиянин и канадец, при транспортировке тела мужчин перепутали, в итоге в Челябинске семья похоронила вместо отца — иностранца, пишет Telegram-канал Baza .

Россиянин Илья Н. уехал отдыхать на Кубу с подругой, но во время обмена денег у него случился сердечный приступ. Мужчина скончался. В это же время в Варадеро отдыхал внешне похожий на него канадец, который тоже умер из-за проблем с сердцем. Обеим семьям пообещали отправить тела родственников, но во время транспортировки их перепутали.

Факт подмены тел обнаружился уже после того, как в Челябинске состоялись похороны иностранца. Во время траурной церемонии близкие, друзья и родственники удивлялись, почему покойный не очень похож на себя при жизни, но служители церкви уверяли, что при бальзамировании внешность меняется.

Канадская семья, получив тело, задалась тем же вопросом — почему их родственник выглядит иначе. Во время разбирательства обнаружилась ошибка при транспортировке. Теперь семьи ждут подтверждения родства с умершими мужчинами с помощью ДНК-экспертизы, затем в Челябинске состоится эксгумация канадца. Потом пройдет повторная транспортировка усопших, но уже к своим настоящим семьям.