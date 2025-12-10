Семь лет в дымоходе: раскрыта жуткая судьба пропавшего 18-летнего парня

В США 18-летний парень застрял в дымоходе и пролежал в нем семь лет

В Вудленд-Парке (штат Нью-Джерси, США) в 2015 году нашли останки 18-летнего Джошуа Маддукса, пропавшего семью годами ранее. Мумия лежала в дымоходе заброшенной хижины, расположенной всего в миле от его дома, сообщает издание Ladbible .

Маддукс бесследно исчез в мае 2008 года, когда вышел из дома на короткую прогулку и не вернулся. В течение многих лет его семья цеплялась за надежду, что он жив и просто решил начать новую жизнь в другом городе.

Однако строители, которые разбирали старую хижину, нашли останки парня спустя семь лет после его пропажи. Их внимание привлек неприятный запах. Отодвинув большой предмет мебели, закрывавший камин, они обнаружили аккуратно сложенную одежду Джошуа, а внутри дымохода — его мумифицированные останки.

Личность погибшего была подтверждена с помощью стоматологических записей и характерной приметы: отсутствующего кончика указательного пальца правой руки.

Официальные лица исключили версию насильственной смерти, несмотря на наличие многих подозрительных деталей. После тщательного расследования и вскрытия было вынесено заключение о смерти в результате несчастного случая, вызванного переохлаждением и воздействием окружающей среды. Следствие пришло к выводу, что подросток застрял, пытаясь спуститься.

Коронер округа Эл Борн признал, что дело остается «очень запутанным» и «на ряд вопросов не было ответов», но официальная версия остается неизменной — несчастный случай.

