Семь человек пострадали в ДТП в Кемеровской области

В Новокузнецком районе сегодня произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Свидетели происшествия опубликовали в социальных сетях видео, демонстрирующие последствия ДТП, сообщает Сiбдепо .

«Лобовое по дороге в Междуреченск! Не гоните!» — отметили в Telegram-канале «Бардокин NEWS Новокузнецк».

В областной Госавтоинспекции рассказали, что в Новокузнецком районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие. Представитель Центра медицины катастроф добавил, что в аварии пострадали семеро человек.

«Столкновение недалеко от Атаманово. Семеро пострадавших. Двоим оказали помощь на месте, еще пять человек прямо сейчас везут в медучреждение», — пояснил Дужик.

Врачи смогут адекватно оценить состояние пострадавших только после их прибытия в больницу, но предварительно известно, что нет случаев с тяжелыми травмами.