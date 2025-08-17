Сел на плечи и ударил по лицу: Akon побил охранника на своем концерте в Сочи

Рэпер Akon на своем концерте в Сочи избил охранника и прокатился на его шее

Во время концерта в Сочи произошел неожиданный инцидент с участием известного рэпера Akon. Не прерывая своего выступления, артист залез на плечи одного из сотрудников службы безопасности, избил его по лицу, затем прокатился на его шее и продолжил выступление. Момент попал на видео, которое опубликовал SHOT .

На кадрах видно, как музыкант нанес несколько ударов по лицу и голове охранника, после чего использовал его как средство передвижения, продолжая при этом исполнять свою композицию.

Комментируя происшествие, охранник по имени Искандер заявил, что сознательно не предпринял ответных действий, чтобы не сорвать мероприятие.

Охранник также отметил, что не хотел подвести организатора концерта, с которым у него близкие, почти братские отношения.