Сдавших оружие на СВО правонарушителей амнистируют

Росгвардия вводит «амнистию» для нарушителей при отправке их оружия на фронт

Россияне, совершившие ряд административных правонарушений в сфере оборота оружия, попадут под «амнистию» при сдаче своего оружия на нужды ВС РФ в зоне спецоперации. В таком случае административная ответственность на граждан распространяться не будет, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сдавшие оружие на фронт могут рассчитывать на ненаступление административной ответственности, к примеру, за несвоевременное обращение для регистрации или перерегистрации арсенала, если это не повлекло «негативных последствий».

Согласно вступившим в силу в августе поправкам в закон, россияне могут сдать свое оружие в Росгвардию. После этого собранный арсенал отправят российским военным, находящимся в зоне СВО.

Для подачи уведомления о добровольном желании передать оружие на фронт можно воспользоваться специальным сервисом на официальном сайте Росгвардии.