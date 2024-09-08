SCMP: 30-летний китаец умер после отработки 104 дней с одним выходным

В Китае 30-летний мужчина по имени А’Бао скончался после того, как проработал 104 дня с одним выходным, сообщает Lenta.ru .

Газета South China Morning Post (SCMP) пишет, что суд провинции Чжэцзян постановил, что сотрудник компании умер от полиорганной недостаточности, которая была вызвана пневмококковой инфекцией. Плохое состояние его здоровья могло быть вызвано слабой иммунной системой

Также суд постановил, что компания-работодатель на 20% ответственна за смерть своего сотрудника. Его семье нужно будет выплатить компенсацию.

При этом в фирме утверждают, что «нагрузка на умершего работника была приемлемой».