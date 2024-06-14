Сбой произошел в работе сервиса бесплатных объявлений «Авито»

Жители Подмосковья, столицы и Санкт-Петербурга жалуются, что не могут открыть сервис с бесплатными объявлениями «Авито». Сбой в работе платформы зафиксировал сервис Downdetector .

Глобальный сбой произошел примерно в 15:37 по московскому времени. К этому времени пользователи Сети успели оставить 225 жалоб с сообщениями, что «Авито» долго грузится и в итоге выдает системную ошибку.

Больше всего жалоб поступило из Подмосковья и столицы. Сам сервис пока никак не прокомментировал свою работу.

Ранее глобальный сбой зафиксировали в работе мессенджера Telegram. Приложение было недоступным для пользователей примерно полтора часа.