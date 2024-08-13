Сбитая автобусом пенсионерка из Петербурга получит компенсацию

В Петербурге начали проверку после ДТП с автобусом в Красносельском районе
Происшествия

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла автомобильная авария с участием автобуса, в результате которой пострадала женщина. Ей выплатят компенсацию, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу перевозчика «Домтрансавто».

ДТП случилось на перекрестке улиц Освобождения и Спирина. Автобус сбил пенсионерку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

После аварии пожилую петербурженку пришлось госпитализировать. По оценкам врачей, женщина находится в тяжелом состоянии.

«Пострадавшей будет выплачена страховая выплата», — заявил перевозчик.

Правоохранительные органы занимаются выяснением деталей автомобильной аварии.