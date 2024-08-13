Сбитая автобусом пенсионерка из Петербурга получит компенсацию

В Петербурге начали проверку после ДТП с автобусом в Красносельском районе

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла автомобильная авария с участием автобуса, в результате которой пострадала женщина. Ей выплатят компенсацию, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу перевозчика «Домтрансавто».