Сбитая автобусом пенсионерка из Петербурга получит компенсацию
В Петербурге начали проверку после ДТП с автобусом в Красносельском районе
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла автомобильная авария с участием автобуса, в результате которой пострадала женщина. Ей выплатят компенсацию, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу перевозчика «Домтрансавто».
ДТП случилось на перекрестке улиц Освобождения и Спирина. Автобус сбил пенсионерку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.
После аварии пожилую петербурженку пришлось госпитализировать. По оценкам врачей, женщина находится в тяжелом состоянии.
«Пострадавшей будет выплачена страховая выплата», — заявил перевозчик.
Правоохранительные органы занимаются выяснением деталей автомобильной аварии.