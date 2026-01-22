Сбежавшая от родителей в Армению девушка перестала выходить на связь

18-летняя Виктория Кузнецова из Минусинска сбежала от родителей в Армению 15 января. На следующий день девушка последний раз вышла на связь, сообщила, что с ней все в порядке. Затем она удалила аккаунты в соцсетях и пропала, сообщает NGS24.RU .

Виктория планировала уехать к своему возлюбленному в Чили. Артем также сменил никнейм в социальных сетях после побега сибирячки. Мать пропавшей попыталась связаться с молодым человеком, чтобы узнать, где ее дочь.

«Просто написал „все хорошо“. Как искать ее, я не знаю», — поделилась женщина.

Также Артем удалился из школьного чата, в котором состоял вместе с другими одноклассниками девушки. По мнению матери Виктории, парень «подчищает следы», чтобы в будущем его было сложнее найти.

Первый побег Виктория пыталась совершить 24 декабря, но мать написала заявление о краже денег, после этого девушку задержали. Отец увез ее в Сочи, а оттуда ей удалось бежать в Армению.

Для журналистов Виктория записала видеообращение, в котором сообщила, что с ней все в порядке. При этом родственники заметили, что девушка читает по бумажке заранее заготовленный текст.

