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Саратовский школьник умер после разгрузки мешков с химикатами

15-летний подросток скончался после разгрузки мешков с удобрениями в селе Георгиевка Саратовской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла 8 августа. Подросток помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями. Ему стало плохо, когда он вернулся домой.

Юношу доставили в больницу. Несмотря на своевременно оказанную медпомощь, пациент умер в тот же день.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи осмотрели место трагедии, они изъяли предметы и объекты, имеющие значение для дела. Назначены судебные экспертизы.